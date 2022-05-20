شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عودة عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عودة عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق 23 / 5 / 2022م، للمحفظين المعينين على درجة مالية بالأوقاف، وأسماء المساجد التى يعملون بها، بحيث يتم التحفيظ بكل مسجد من هذه المساجد على فترتين:

- الأولى صباحية من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا يوميًّا ما عدا الجمعة.

- والثانية مسائية من الرابعة عصرًا إلى الثامنة مساء يوميًّا ماعدا الجمعة .

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه على جميع المديريات متابعة تنفيذ ذلك بدءًا من الإثنين القادم الموافق 23 / 5 / 2022م، وموافاة الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم في موعد أقصاه 8 / 6 / 2022م بأسماء المسجلين بكل مكتب، والقدر الذي يحفظه كل طفل أو طفلة عند بدء التحاقه بالمكتب، حيث إنه سيتم مكافأة المحفظين الجادين، وفق الأعداد التي تلتحق بمكاتب كل منهم والقدر الذي يتم حفظه خلال المرحلة الصيفية، بدءًا من تاريخ العمل الاثنين القادم 23 / 5 / 2022م ، حتى نهاية العطلة الدراسية الصيفية.

م - الاسم - المديرية - اسم المكتب - الإدارة

1. شهاب أحمد منتصر محمد - القاهرة - مسجد الفتح بالنزهة - القاهرة الجديد

2. علي محمد خير يس - القاهرة - مسجد يوسف الصحابي - النزهة

3. خالد كمال الدين محمد حسان - القاهرة - مسجد السيدة زينب - السيدة زينب

4. جابر يحيى محمود علي - القاهرة - مسجد الإيمان - المعصرة

5. رجب أحمد عبداللطيف - القاهرة - مسجد سيدي أحمد الدرديري - وسط

6. حسان علي أحمد محمد - الجيزة - مسجد علي ندى - أو سيم

7. أيمن عبد الدايم رجب - الجيزة - مسجد محمد أحمد - الحوامدية

8. أحمد عبد الحليم عبد الرحمن - الجيزة - مسجد أبو سالم - الصف أول

9. إمام حسين عبد السلام إمام - الجيزة - مسجد الرحمن - منشأة القناطر

10. عيد إبراهيم حسن عبدالله - الجيزة - مسجد على الشورى - منشأة القناطر

11. مصطفى حامد جمعة - الجيزة - مسجد السلام نجوع العرب - الصف ثان

12. علي خيرت علي حسن - الجيزة - مسجد على خليفة - منشأة القناطر

13. عبد الباسط محمد طويل - الجيزة - مسجد الكويتي - البدرشين أول

14. أسامة محمد سعيد مصطفي - الجيزة - مسجد النور بفيصل - الهرم

15. محمد دسوقى أحمد دسوقي - القليوبية - مسجد سيدي حسن الحمصي - قها

16. ابراهيم نور عودة السيد - القليوبية - مسجد التقوى البحري - الخانكة

17. صادق عبد الرافع محمد سنجر - القليوبية - مسجد كوم السمن الكبير - شبين غرب

18. كرم رسلان عواد رسلان - القليوبية - مسجد القشيش - شبين غرب

19. محمد محمود أحمد إبراهيم - القليوبية - مسجد ميت الحوفيين - بنها أول

20. علام محمد على الجمل - الإسكندرية - مسجد الخطابية - الجمرك

21. عمرو جمعة عبده سيد احمد - الدقهلية - مسجد الهدى - شرق

22. العربي حسن الجرايحي محمد - الدقهلية - مسجد الرحمة - المطرية

23. المهدي عبد الله محمد السبع - الدقهلية - مسجد الشاذلية - المطرية

24. محمد أحمد إسماعيل الشوه - الدقهلية - مسجد نصر الريس - المطرية

25. السيد جابر على خفاجي - الدقهلية - مسجد الصالحين - المطرية

26. عبده السيد عبد الرحمن ماغوله - الدقهلية - مسجد الرحمن - المطرية

27. عبد الرازق محمد عبد الرازق سالم - الدقهلية - مسجد الرحمة - شرق

28. علي عبد الله محمد حسين - الدقهلية - مسجد أبو عيسى الشرقي - ميت غمر

29. محمد شعبان الباز محمود - الدقهلية - مسجد الرحمن - السنبلاوين

30. عصام الدين حامد أبو عرب صبرة - الدقهلية - مسجد الطوخي - ميت غمر

31. رمزي الخضري محمد عياد - الدقهلية - مسجد الخولي - المطرية

32. رائد السعيد السعيد السيد - الدقهلية - مسجد الرحمن - محلة دمنة

33. بكر السيد عبد الفتاح حبته - الدقهلية - مسجد عبدالعال رشاد - اجا

34. إيناس عبد الفتاح السيد - الدقهلية - مسجد عزبة الدكتور - شربين

35. مسعد صالح السيد الوشاحي - الدقهلية - مسجد قباء - المطرية

36. أبو فراج حافظ صديق محمد - الدقهلية - مسجد صبري رجب - غرب

37. ايمن فتحي محمد إبراهيم - الدقهلية - مسجد السوالمة - ميت غمر

38. السيد حسن الحسيني العيسوي - الدقهلية - مسجد الرحمة - السنبلاوين

39. عيد منير عيد العجمي - الدقهلية - مسجد عبدالله بن سلام - شرق

40. حسن محمود صبري عوض - الدقهلية - مسجد السلام - دكرنس

41. احمد محمد جاد محمد سعيد - الدقهلية - مسجد الصحابة - غرب

42. حسام عبدالله حجاب - الغربية - مسجد سيدى راشد - كفر الزيات

43. ابراهيم محمد البربري - الغربية - مسجد النور – تاج العجم - السنطة

44. رجب عبدالسلام دبور - الغربية - مسجد الرحمة الاستاد - طنطا ثان

45. عبد الزين عمر عبد القادر عثمان - الغربية - مسجد البركات - طنطا ثان

46. محمد السيد محمد عوض - الغربية - مسجد المدينة المنورة - المحلة ثان

47. عزيزة محمود محمود علوان - الغربية - مسجد الغفران - سمنود

48. محمد علي أبو المعاطي - الغربية - مسجد الصالحين أبو سرحان - السنطة

49. محمد عاطف أبو الفتوح - الشرقية - مسجد أبو طرطور - غرب الزقازيق

50. عبد الخالق فرج غنيمي - الشرقية - مسجد الخضير - منيا القمح

51. أحمد عطية إسماعيل - الشرقية - مسجد الإخلاص - الرحمانية

52. محمود رجب عبدالعال - الشرقية - مسجد كفر محمد الغتوري - منيا القمح

53. محمد محمد عبدالفتاح محمد - الشرقية - مسجد الرحمن - منيا القمح

54. أسامة أحمد محمد عبد المنعم - الشرقية - مسجد أبو عامر - الزقازيق - غرب الزقازيق

55. وحيد عرابي عبد العزيز عبد الله - الشرقية - مسجد الأبرار - العاشر من رمضان

56. علي جمال محمد ناجي الشحات - الشرقية - مسجد نصح - شبرا النخلة

57. أحمد مسعد الصادق محمد - الشرقية - مسجد البحري - بلبيس

58. عبد السلام رجب علي عطية - الشرقية - مسجد الرحمة - منيا القمح

59. عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز - الشرقية - مسجد الوصايلة - فاقوس

60. مجدي لطفي إبراهيم - الشرقية - مسجد موسى ثابت - شمال أبو حماد

61. كمال محمد تمام علي - بني سويف - مسجد أبوبكر الصديق - اهناسيا

62. سعيد إبراهيم عبد العظيم أبو العلا - بني سويف - مسجد قباء - سمسطا

63. عرفة رجب محمود عيسى - بني سويف - مسجد الصغير - اهناسيا

64. طه محمد عبد المجيد أبوسيف - بني سويف - مسجد البساتين - بني سويف

65. أحمد عبد الله درديري محمد - بني سويف - مسجد على عبد العال - ببا

66. محمد عبدالله حافظ عثمان - المنيا - مسجد الشيخ زكريا - ملوي

67. محمد مكرم محمد علي - المنيا - مسجد آل ادريس - برطباط

68. محمود حسن علي إسماعيل - المنيا - مسجد التقوى - صندفا

69. أحمد فتحي عبد الظاهر عبدالرازق - المنيا - مسجد زاوية سلطان - المنيا الجديدة

70. عماد الدين عطية عبد الوهاب - المنيا - مسجد الأهالي القبلي - صندفا

71. أحمد صبرة محمد منصور - أسيوط - مسجد نجع سويلم - شمال ديروط

72. عبد الناصر صلاح محمود - أسيوط - مسجد الحاجه فريحه - منفلوط

73. عبد المنعم أحمد سيد أحمد - أسيوط - مسجد العزيز الرحيم - الغنايم

74. أحمد عبد المالك مصطفى - أسيوط - مسجد العمدة - جنوب ديروط

75. أحمد محمد أحمد يوسف - أسيوط - مسجد القراشية - جنوب ديروط

76. جمعه فخرى داخلى منصور - أسيوط - مسجد اولاد بشير - شمال ديروط

77. سيد حمدان زيدان زناتي - أسيوط - مسجد الرضوان - صدفا

78. عبدالرحيم أحمد محمد أحمد - سوهاج - مسجد الشهيد احمد حافظ - دار السلام

79. عاطف صلاح الدين محمد حسن - سوهاج - مسجد الخواريق - شطورة

80. محمد محروس أبوزيد عبدالله - سوهاج - مسجد بنجا - طهطا

81. جمال أبو الوفا حمدى - سوهاج - مسجد أبو دوح - المنشاة

82. محمد جاد الكريم اسماعيل فرغلي - سوهاج - مسجد العساكرة - جرجا

83. كمال عبدالفتاح أحمد حسانين - سوهاج - مسجد الرحمن - مشطا

84. محمود سليم عباس سليمان - سوهاج - مسجد الرضا والنور - شطورة

85. محمد حسن محمود محمد - سوهاج - مسجد الجهانره - غرب طهطا

86. محمد عبد الله أحمد - قنا - مسجد السماسيري - الكرنك

87. محمد سنوسي محمد - قنا - مسجد الدندراوي - قنا

88. محمد أحمد محمد جوده - قنا - مسجد الشيخ عبد الدايم - قنا

89. حامد جاد الله علي أبو الحسن - قنا - مسجد النور - قنا

90. أبو المعارف حافظ محمد - قنا - مسجد محمد الأقرع - الكرنك

91. علاء شعبان محمد الملاح - المنوفية - مسجد النور - بركة السبع

92. عصام إبراهيم رجب خربوش - المنوفية - مسجد الهدى –جزيرة الحجر - الشهداء

93. أيمن إبراهيم محمد الرخ - المنوفية - مسجد قويسنا البلد - قويسنا

94. أحمد إبراهيم على حجاج - المنوفية - مسجد سلامة - الشهداء

95. إبراهيم سمير إبراهيم سنبل - المنوفية - مسجد منى البحري - الشهداء

96. على عبدالعزيز علي سالم أبو النصر - المنوفية - مسجد على الطويل - شبين الكوم

97. محمد عبدالعظيم عيد محمود - المنوفية - المسجد الشرقي - قويسنا

98. محمد محمود عبد المولى شوكه - المنوفية - مسجد المغفرة - قويسنا

99. عبدالنافع جابر محمود عروض - المنوفية - مسجد الملك - منوف

100. أحمد جمال عبد الرازق جويلي - المنوفية - مسجد الشهيد رضا والي - الباجور

101. نوح عشري حسن نوح - المنوفية - مسجد البحري - أشمون

102. عبد الحكم فتحي عبدالعليم - المنوفية - مسجد صلاح الدين - أشمون

103. وائل عبدالفتاح فرحات - المنوفية - مسجد الوسطاني - أشمون

104. مصطفي عبد المعبود عربي عبد المعبود - المنوفية - مسجد الصفا والمروة - أشمون

105. صبحى عبدالعظيم زكى مجاهد - المنوفية - مسجد الرحمن - قويسنا

106. محمد معتمد عبدالرؤوف - المنوفية - مسجد عزبة رستم - أشمون

107. محمود محمد سيد أحمد يوسف - كفر الشيخ - مسجد الشهداء - كفر الشيخ شرق

108. خالد عبد الحليم السيد فتيان - كفر الشيخ - مسجد الرحمن -أبو طبل - كفر الشيخ غرب

109. يوسف محمد عبد الفتاح - كفر الشيخ - مسجد البشاير - الرياض غرب

110. محمد عبدالرحيم عبد الظاهر - الأقصر - مسجد الشهيد عبد الرؤوف - الزينية

111. أحمد عبدالستار الضوى يوسف - الأقصر - مسجد نجع الضمان - الطود

112. عبدالصبور أحمد محمد علي - الأقصر - مسجد الزهراء - بندر الأقصر

113. على خضرى ابراهيم سيد - الأقصر - مسجد الفاروق عمر - القرنه

114. سعيد أحمد محمد أحمد - أسوان - مسجد آل البيت الشرقي - فارس

115. هاشم محمد نورالدين - أسوان - مسجد عبود - أسوان

116. عبد المنعم عبد العال على - أسوان - مسجد المعمارية - البصيلية

117. عدلي عوض ناصر طافور - أسوان - مسجد رب العالمين - أسوان

118. فايز مصطفى حسيب محمد - أسوان - مسجد الكلحي - أدفو

119. محمود حسين عبد الرحيم - أسوان - مسجد الانصار - الرديسية

120. عبد الرازق عبده محمد محمد - البحيرة - الرحمن - أبو حمص أول

121. السيد عبد المحسن السيد زاهية - البحيرة - مسجد النور - إيتاي البارود أول

122. السيد عبد الحميد الشاذلي - البحيرة - مسجد السلام عبد الحفيظ - المحمودية

123. محمد عزيز حسين شنب - دمياط - مسجد سند - كفر البطيخ

124. محمد الغريب ابراهيم السعدني - بورسعيد - مسجد عبدالرحمن لطفي - الشرق

125. محمود أحمد محمد المنزلاوي - بورسعيد - مسجد التوفيقي - الشرق

126. السيد مصطفى سليمان عبد الفتاح - بورسعيد - مسجد الحسن - الشرق

127ـ أشرف آدم توزر آدم - الوادي الجديد - مسجد عمر بن الخطاب - الخارجة

128. حمدي ربيع حميدة السيد - الفيوم - مسجد زيات زيدان - سنورس ثان

129. رمضان عبد الله خميس - الفيوم - مسجد شهاب الدين - شمال

130. بشير بخيت عطية - ش سيناء - مسجد آل عمار - رمانة

131. صلاح أحمد الهادي - ش سيناء - مسجد المجمع الإسلامي - غرب العريش

132. إسماعيل عبد المنعم سيد محمد - ش سيناء - مسجد محاسن الإسلام - غرب العريش

وسنعلن لاحقًا عن المساجد الأخرى المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل على مستوى الجمهورية