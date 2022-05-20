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وزير الأوقاف: عودة مجالس الإفتاء بـ10 مساجد أبرزها الحسين وعمرو بن العاص من غد

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القاهرة - سامية سيد - ‏اعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انعقاد  مجالس الإفتاء بعشرة مساجد كمجموعة أولى، أبرزها مسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة ومسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين كل يوم سبت بين المغرب والعشاء بدءا من الغد.

 

وفي سياق متصل، كانت وزارة الأوقاف نشرت أسماء المساجد المشاركة في مبادرة حق الطفل وأسماء الواعظات القائمات بالعمل في كل مسجد، وعلى كل مسجد من هذه المساجد أن يعلن مواعيد عمل المبادرة  في مكان بارز من لوحة الإعلانات الخاصة به.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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