شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: عودة مجالس الإفتاء بـ10 مساجد أبرزها الحسين وعمرو بن العاص من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏اعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انعقاد مجالس الإفتاء بعشرة مساجد كمجموعة أولى، أبرزها مسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة ومسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين كل يوم سبت بين المغرب والعشاء بدءا من الغد.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الأوقاف نشرت أسماء المساجد المشاركة في مبادرة حق الطفل وأسماء الواعظات القائمات بالعمل في كل مسجد، وعلى كل مسجد من هذه المساجد أن يعلن مواعيد عمل المبادرة في مكان بارز من لوحة الإعلانات الخاصة به.