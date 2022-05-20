شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لتوفير سلع مخفضة إلى نهاية العام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر استمرار منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهايه العام، ومد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية، فى إطار مبادرة كلنا واحد، حتى الأول من شهر يونيو، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكانت وزارة الداخلية واصلت المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي كان مقرر لها أن تستمر حتى الأول من شهر يونيو 022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي (993) فرعا على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا، التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936).

كما تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري تخفيفاً عن كاهل المواطنين.