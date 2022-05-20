شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مطلع الدائرى من شارع ربيع الجيزي اتجاه المريوطية 10 أيام لتوسعة الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلقا كليا لمطلع الطريق الدائري للقادم من شارع ربيع الجيزي والمؤدي إلى المريوطية، لمدة 10 أيام، مع إجراء تحويلات مرورية لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وتأتي تلك التحويلات، في ضـوء تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طـريـق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقـل البـرى) فان الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثه و سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائري المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وذلك لمدة (10 أيام) أبتـداء مـن الســ ـ١٢ـاعة صباح اليوم الأحد الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ وحتى الساعة ٥ صباح يوم الثلاثاء الموافـق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٢ على ان تكون مواعيد الأعمال على مدار ٢٤ ساعة .

وجهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة، التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي قائدي المركبات والتي شملت:

-حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود الى الطريق الدائرى أتجاه مناطق المريوطية ستقوم بأستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم ، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية .

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.