ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3404 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 14909 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.