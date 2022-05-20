بسبب تعليق على فيسبوك.. "القراء" تحيل أحد أعضاء النقابة للتحقيق أمام لجنة القيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، استدعاء القاريء أيمن بسيوني، وإحالته للجنة القيم للتحقيق معه في الـ 28 من مايو الجاري، بمقر النقابة بالسيدة زينب.

وقال الشيخ أيمن بسيوني، إنه أحيل للتحقيق بسبب تعليق صدر منه على إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك" انتقد فيه بعض القراء غير المعتمدين في النقابة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الجمعة:"أكن كل تقدير واحترام لنقابة النقابة القراء التي أعتز وأشرف بالانتساب إليها، ولا أجرؤ على الإساءة لأي من زملائي، وكنت أقصد من يتصدون للتلاوة في المناسبات من غير أعضاء النقابة".

وتابع القارئ أيمن بسيوني:"أعتذر عن التعليق الذي تم تفسيره بالخطأ، وأكن كل احترام وتقدير لنقابة القراء ومجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية".