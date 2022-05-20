تسبب أضراراً للعين.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها الكرة الأرضية غداً - فيديو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، مرور كوكب عطارد بالقرب من الشمس، غداً السبت، من منظورنا على الأرض عند الساعة 10:12 مساءً بتوقيت مكة، ويفصل بينهما حوالي درجة، ما يجعله غير مرصودا تماماً لعدة أسابيع، إذ سيكون مطموساً في وهج الشمس.

وقالت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن ذلك يمثل نهاية ظهور عطارد في سماء المساء وانتقاله إلى السماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضافت أن عطارد سيمر أيضًا نقطة الحضيض "أقرب مسافة إلى الأرض" في نفس الوقت تقريبًا، إذ سيكون على نفس الجانب الأرض من الشمس على مسافة 0.55 وحدة فلكية (82,278,829 كيلومتر) من الأرض، مما سيجعله بأكبر حجم زاوي له، وإذا كان يمكن رصده، فسيبلغ قطره 12.2 ثانية قوسية، ويكون قرصه غير مضاء تمامًا في الوقت الحالي.

وتابعت: يجب التذكير بعدم محاولة استخدام المنظار أو التلسكوب لرصد المشتري في الوقت الحالي نظراً لقربة من الشمس وهذا خطير لأن الشمس قد تصبح في مجال رؤية تلك الأجهزة ما قد يتسبب بأضرار العين.