النقل: توقيع عقود تصنيع وتوريد القطار الكهربائي السريع مع "سيمنز" نهاية مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقد الفريق كامل وزير النقل، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين بالحكومة والشركات الألمانية للتنسيق وتوحيد وجهات النظر والرؤى المشتركة بين الجانبين لسرعة إنهاء عدد من المشروعات المشتركة مثل مشروع شبكة القطارات الكهربائية السريعة بإجمالي أطوال 2000كم، وبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة، وذلك خلال المشاركة في قمة المنتدى الدولي للنقل الدولي ITF 2022 المنعقد في مدينة لايبزغ الألمانية بمشاركة 64 دولة.

والتقى وزير النقل، نظيره الألماني، الدكتور فولكر فيسنج، وتم التأكيد خلال اللقاء على دعم الجانب الألمانى لهذه المشروعات ومخططات تنفيذها وفق أعلى معدلات الجودة العالمية، وكذلك التعاون في حال التمويل الميسر لتنفيذ هذه المشروعات والعمل على تقليل التداعيات العالمية الحالية على تكاليف المشروع وتوقيتات التنفيذ والالتزام بالمخططات المحددة لكل مشروع، كما تناول الاجتماع المفاوضات المكثفة مع هيئة السكك الحديدية الألمانيةDB، لإدارة وتشغيل خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع بالكامل (ركاب وبضائع ) وتدريب الكوادر المصرية بكافة فئاتها بجودة عالية وتوطين هذه النوعية من الصناعات الألمانية فى مصر.

وتم وضع اللمسات النهائية لتوقيع العقود الخاصة بتصنيع وتوريد وصيانة الأنظمة والوحدات المتحركة للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع مع شركة سيمنز العالمية قبل نهاية هذا الشهر بمصر.

وأشاد وزير النقل، بجدية الجانب الألمانى والجودة العالية لتنفيذ وادارة وتشغيل هذا المرفق الهام لتحقيق أعلى قيمة مضافة لمصر والعالم خاصة وأن هذه المشروعات تتوافق مع التوجهات العالمية لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على كوكب الأرض وهو ما أثنى عليه وزير النقل الألماني، وأشاد بالجهود المصرية فى تطوير البنية التحتية للدولة وخاصة مرفق السكة الحديد والتوسع في إنشاء شبكة نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، كما توجه وزير النقل المصري بدعوة نظيره الألماني لحضور هذا التوقيع .

وفي السياق ذاته، التقى وزير النقل، مايكل بيتر المدير التنفيذى لشركة سيمنز العالمية للنقل، لبحث كل ما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع والعقود التي سيتم توقيعها قبل نهاية هذا الشهر حيث تم تدقيق التوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتوريد الوحدات المتحركة للحصول على أكبر فترة سماح للسداد وكذلك زيادة حجم المكون المحلى من المشروع وتمويله بالعملة المحلية لتقليل العبء على موازنة الدولة وامتصاص التداعيات السلبية للحرب الاوكرانية الروسية على الوضع الاقتصادى العالمى لتقليل هذه المخاطر حفاظا على بناء جدار من الثقة مع المؤسسات العالمية وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على شفافية ووضوح التعاقدات المصرية وفاء مصر بالتزاماتها الدولية.

وشارك الفريق كامل الوزير وزير النقل في الجلسة الافتتاحية لقمة المنتدى الدولي للنقل الدولي ITF 2022 المنعقد في مدينة لايبزغ الألمانية بمشاركة 64 دولة، تحت عنوان "النقل من أجل مجتمعات شاملة"، تلبية للدعوة الموجهة من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية، والرئيس الحالي للمنتدى الدولي للنقل (International Transport Forum)، كضيف شرف.