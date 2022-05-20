الجيزة: غلق كلي لمطلع الطريق الدائري لمدة 10 أيام في هذا الاتجاه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلى لمطلع الطريق الدائري لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية، لمدة عشرة أيام.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، الجمعة، أن الغلق ابتـداء مـن الـ 12 صباح الأحد الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ وحتى الساعة ٥ صباح يوم الثلاثاء الموافـق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٢ على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار ٢٤ ساعة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب بالمتابعه للأعمال وإزالة اي معوقات أمام الشركة المنفذة لما للمشروع من أهمية.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي قائدي المركبات والتي شملت

حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود الى الطريق الدائرى أتجاه مناطق المريوطية ستقوم بأستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.