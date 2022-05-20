القوى العاملة: اليوم..آخر موعد لإيداع أوراق الفائزين بالمرحلة الأولى من الانتخابات العمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة القوى العاملة، استمرار إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام للدورة النقابية الجديدة (2022-2026.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم لها، الجمعة، أنه يتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلي ، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها.

وأضافت أنه يتم بعد ذلك إيداع الأوراق لدى الجهة الإدارية المختصة (مديريات القوي العاملة بالمحافظات)، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة للنقابة ، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.

وأكدت أنه يكون التشكيل في هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنخرجة فيها : من 7 إلى 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل ، ومن 7 إلى 13 عضوا من 5000 إلي 10 ألاف عضو، من 9 إلى 15 عضوا من 10 آلاف إلي 15 ألفا، 15 إلي 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر ، ويطبق ذلك علي المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للترشح غدا السبت وتستمر حتى الأحد (21 و 22 مايو الجاري) في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأشار إلى أن إعلان أسماء المرشحين سيكون يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل ، وإيداع الأوراق من يومي 2 و 3 من نفس الشهر.

وأكد أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

وتابع وزير القوى العاملة، رئيس اللجنة العليا المشرفة، على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، العملية الانتخابية بجميع مراحلها.