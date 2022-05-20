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المستثمر الوطني.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة - النص الكامل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "المستثمر الوطني".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأشارت الأوقاف إلى سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، سائلة الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وجاء نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة كما يلي:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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