وزير الأوقاف: بدء عقد مجالس الإفتاء بمساجد "الحسين والسيدة نفيسة وعمرو بن العاص".. غدا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انعقاد مجالس الإفتاء بعشرة مساجد كمجموعة أولى أبرزها مساجد "الإمام الحسين والسيدة نفيسة وسيدنا عمرو بن العاص"، رضي الله عنهم أجمعين كل يوم سبت بين المغرب والعشاء بدءا من الغد.

وأكدت وازرة الأوقاف، أنها تعمل على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، لدوره في بناء الوعي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن من أهم الأنشطة التفاعلية بالمساجد ما يلي:

1. التوسع في مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين .

2. عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3. تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة" .

4. انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال .

5. فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء المقبل.

6. عقد مجالس الإفتاء على أيدي العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7. التوسع في لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.

8. التوسع في القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

9. إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية، في سبيل استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي الوسطي الرشيد المستنير .