"لم نجد من يتحدث عنه".. برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ"الصحة" بشأن مرض "جدري القرود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

تقدم محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة،

بضرورة التحرك الفوري من قبل أجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الصحة لمواجهة والكشف عن تفاصيل الوباء الجديد الذي ظهر مؤخرا في أوروبا ويسمى "جدري القرود".

وقال قاسم في تصريح لموقع "الخليج 365"، الجمعة، للأسف الشديد لم أجد من يتحدث عن هذا الوباء والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة حتى الآن رغم انتشار هذا الفيروس بشكل سريع في أوروبا.

وأضاف أن الحكومة استطاعت إلى حد كبير أن تقلل من آثار فيروس كورونا، واستعدت له قبل أن ينتشر في مصر، ولكننا تأثرنا به بشكل أو بأخر، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مبكرة وتم اتخاذ إجراءات حدة من هذه الأزمة.

ولفت إلى أن الظروف الحالية تنذر أيضا بكارثة مع الانتشار السريع للفيروس الجديد بأوروبا والحديث عن خطورته وسرعة انتشاره، موضحا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حتى اللحظة في المنافذ والموانئ والمطارات وإذا كانت قد أخذت فلتعرضه علينا في المجلس وأمام المواطنين.

وأشار إلى ضرورة أن تتحرك وزارة الصحة بالتعاون والتوازي مع الوزارات المعنية بشأن مثل هذه الأزمات، مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين الوزارات نجح في أزمة كورونا ويبدو أننا نحتاجه حاليا أيضا قبل وقوع الكارثة.

ونوه إلى أن السياحة والسفر من وإلى أوروبا في هذا التوقيت قد يكون المتهم الأول حال ظهور هذا الفيروس في مصر، مطالبا الوزارات المعنية بتطبيق أقصى الإجراءات ومعرفة المزيد عن هذا الوباء الجديد حفاظا على الأمن الاجتماعي المصري وفي ظل عدم قدرة الاقتصاد على تحمل المزيد من الآثار والصدمات.

وطالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب من الحكومة بالتحرك الفوري قبل وقوع الأزمة والكارثة، مؤكدا أن التحرك المسبق قد يحد من آثار الكارثة ، قائلا " مش هنتستنى الأزمة والكارثة وبعدين نتحرك".

وكان النائب محمود قاسم، تقدم ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان قال فيه: "هل لدى الوزير أي معلومات عن هذا الفيروس وأعراضه ومدى خطورته على صحة المواطنين، وهل لدى وزارة الصحة والسكان القدرة على مواجهة هذا الفيروس، وماهى التدابير والاحتياطات التي يجب أن تتخذها جميع الجهات المسئولة لمنع وصول هذا الفيروس لمصر".