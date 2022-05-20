شكرا لقرائتكم خبر عن "المستثمر الوطنى" موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة الجمعة القادمة 26 شوال 1443هـ الموافق 27 مايو 2022م تحت عنوان: "المستثمر الوطني".

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود عشر دقائق، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري.

كما أعلنت الوزارة خطب شهر ذي القعدة 1443هـ

الجمعة الأولى : 3/6/2022م سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية

الجمعة الثانية : 10/6/2022م حرص الإسلام على ترسيخ القيم الإنسانية

الجمعة الثالثة : 17/6/2022م الكلمة الخبيثة

الجمعة الرابعة : 24/6/2022م الحفاظ على الوطن