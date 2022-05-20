شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لإيداع أوراق الفائزين بأولى مراحل الانتخابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اليوم الجمعة لليوم الثانى على التوالي، وزارة القوى العاملة فى إجراءات إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الأولي من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، لدورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026.

ويتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلي، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها، ثم إيداع الأوراق لدي الجهة الإدارية المختصة ( مديريات القوي العاملة بالمحافظات)، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة إلي النقابة ، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.

ويكون التشكيل في هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنحرطه فيها : من 7 إلي 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل ، ومن 7 إلي 13 عضوا من 5000 إلي 10 آلاف عضو، من 9 إلي 15 عضوا من 10 آلاف إلي 15 آلاف ، 15 إلي 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر ، ويطبق ذلك علي المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للترشح غدا السبت وتستمر حتى الأحد (21 و 22 مايو الجاري)، وذلك في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأشار إلي أن إعلان أسماء المرشحين سيكون يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل، وإيداع الأوراق من يومي 2 و3 من نفس الشهر.

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، العملية الانتخابية بجميع مراحلها.