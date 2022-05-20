شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 32 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة فى 7 محافظات خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
كما تابع وزير القوي العاملة، رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، البت في إجراء الطعون الأولية في أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بالشركات القطاع العام والأعمال للدورة النقابية 2022-2026، وذلك قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي (14و15 مايو الجاري)، وتابع الوزير إجراءات الانتخابات يوم 16 مايو الجاري بمواقع العمل المختلفة تحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق بداية من أمس الخميس، وحتى اليوم الجمعة.
من ناحية أخرى، كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 2 مليار و83 مليوناً و700 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و165 عاملًا، يعملون فى 3941 منشأة، وذلك حتى نهاية مارس 2022.