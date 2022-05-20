شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تنظم زيارة ميدانية لمحطة الطاقة الشمسية بموقع "9 ن" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بالتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية لترشيد ومتابعة استهلاكات الطاقة الكهربائية، والتأكيد على نقل التجارب الناجحة والخبرات بين الشركات التابعة، ضمن خطة الشركة القابضة لدعم التكنولوجيات الجديدة والتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة.

وفى هذا السياق، استقبل اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية؛ المهندس علي البنا مسئول متابعة محطات الطاقة الشمسية بالشركة القابضة، ووفد من الشركات التابعة ( مطروح – البحر الأحمر – مدن القناة ) في إطار تبادل الخبرات بين الشركات والشركات التابعة في مجال الطاقة المتجددة.

وقال نافع "إن الشركة بدأت في الإعتماد على الطاقة الشمسية بموقع 9 ن لتوفير الطاقة المستخدمة لتشغيل المحطة، وسيتم التوسع ليشتمل كافة محطات الشركة، وإن الشركة لديها خطة لاستغلال الأصول والعمل علي ترشيد إستهلاك الطاقة والاكتفاء الذتي.

وأشار إلي أهمية محطة الصرف الصحى بموقع "9 ن" والتي تعمل بتكنولوجيا الطاقة الشمسية بنظام" on grid system " بقدره 360 كيلو/وات، وتعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية بالإسكندريه وتوفر للموقع الطاقة اللازمة للتشغيل ووفرت ما يقرب من 500 ألف جنيه سنوياً، وذلك عن طريق تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية باستخدام الألواح الفوتوفولتية.

وأشاد المهندس علي البنا مسئول متابعة محطات الطاقة الشمسية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحطة والسادة العاملين بها وأثني علي أدائهم في متابعة المحطة والتنظيف الدوري لها والقراءات الصادرة من المحطة ووجه بضرورة استخدام الوسائل المتقدمة في متابعة الخلايا الشمسية مثل الكاميرا الحرارية وخلافه.