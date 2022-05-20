شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعقد ملتقى عن مستقبل الآثار المصرية وتغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع المجالس النوعية بمجلس بحوث الثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمى، غدا السبت، ملتقى افتراضيا حول الحالة الراهنة ومستقبل الآثار المصرية والتغيرات المناخية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى وإشراف الدكتور أحمد جبر المشرف على قطاع المجالس النوعية ورئيس الملتقى والدكتور محمد لبيب سالم مقرر مجلس بحوث الثقافة والدكتور شعبان الأمير عضو مجلس بحوث الثقافة والمعرفة ورئيس قسم ترميم كلية الآثار بجامعة الفيوم، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية واهتمامها الشديد بالتغيرات المناخية وتأثيراتها وتوابعها المختلفة والمتبلور في عقد المؤتمر الدولي للمناخ والمزمع عقدة فى شهر نوفمبر 2022.

جاءت فكرة الملتقي ومحاورة لدراسة تأثير التغيرات المناخية وتبعاتها علي التراث والآثار المصرية متناولا المشكلات والمعضلات والحلول المقترحة خروجا بمجموعة من التوصيات والنتائج والتي يمكن رفعها كتوصيات بمؤتمر المناخ باسم مجلس بحوث الثقافة والمعرفة.

وتدور محاور الملتقى حول:

1. الآثار المصرية (المصرية القديمة – القبطية – الاسلامية – التاريخية) والتغيرات المناخية

2. الآثار المصرية وبناء الشخصية المصرية

3. الحالة الراهنة للتراث المصري في ظل التغيرات المناخية

4. دور علوم وتكنولوجيا الصيانة والترميم للتراث والآثار في ظل التغيرات المناخية

5. البيئات والمحميات والتراث المصري في ظل التغيرات المناخية

6. التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الآثار المصرية

7. دور شباب الباحثين في الاثار والتراث والترميم والتغيرات المناخية

تمنح شهادات حضور إلكترونية للحضور حضورا أو اونلاين عبر الميل المسجل برابط التسجيل .