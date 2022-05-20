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شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعقد ملتقى عن مستقبل الآثار المصرية وتغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر
جاءت فكرة الملتقي ومحاورة لدراسة تأثير التغيرات المناخية وتبعاتها علي التراث والآثار المصرية متناولا المشكلات والمعضلات والحلول المقترحة خروجا بمجموعة من التوصيات والنتائج والتي يمكن رفعها كتوصيات بمؤتمر المناخ باسم مجلس بحوث الثقافة والمعرفة.
وتدور محاور الملتقى حول:
1. الآثار المصرية (المصرية القديمة – القبطية – الاسلامية – التاريخية) والتغيرات المناخية
2. الآثار المصرية وبناء الشخصية المصرية
3. الحالة الراهنة للتراث المصري في ظل التغيرات المناخية
4. دور علوم وتكنولوجيا الصيانة والترميم للتراث والآثار في ظل التغيرات المناخية
5. البيئات والمحميات والتراث المصري في ظل التغيرات المناخية
6. التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الآثار المصرية
7. دور شباب الباحثين في الاثار والتراث والترميم والتغيرات المناخية
تمنح شهادات حضور إلكترونية للحضور حضورا أو اونلاين عبر الميل المسجل برابط التسجيل .