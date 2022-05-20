شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بروتوكول تعاون بين "بحوث البترول" وجامعة الدلتا التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول توقيع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث البترول المصري؛ بهدف تكامل الجهود وتعزيز التعاون العلمي بين الجهتين، والذي يأتي تفعيلًا لمفهوم المُشاركة والتكامل مع مُؤسسات الدولة المُختلفة.

أوضح التقرير، أن البروتوكول يشمل التعاون العلمي، في عدة مجالات مُختلفة؛ منها تبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، والتعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم الطرفين، وتنظيم الندوات والمُؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المُختلفة، والاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى الطرفين، والاستعانة بالكوادر العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية.

وقع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، ود. هشام عبدالخالق رئيس الجامعة، وذلك على هامش فعاليات المُؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مجال الصناعة، والطاقة، والمحافظة على البيئة، "ومنتدى توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية"، والذي نظمته جامعة الدلتا التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 15-16 مايو الجاري؛ ويهدف المؤتمر إلى ربط مُخرجات البحث العلمي بالصناعة، واهتمامها بالبحث العلمي، وتحفيز المُتميزين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين والطلاب.

وتضمن المُؤتمر جلسات حوارية ومُناقشات علمية وبحثية مُتميزة لمجموعة من الباحثين والخبراء الأجانب والمصريين إلى جانب رجال الصناعة والأعمال، بالإضافة إلى وجود كوكبة من كبار المسئولين؛ لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين، وذلك من خلال عدة محاور منها: (تكنولوجيا الميكاترونيك وأنظمة التحكم، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجددة، تكنولوجيا صناعة السيارات، تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، تكنولوجيا العمليات الصناعية، بالإضافة إلى المُخلفات الإلكترونية والتكنولوجيا الخضراء، وأى مجال آخر له علاقة بالمحافظة على البيئة.