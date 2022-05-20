شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط اللازمة لسحب ملف التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النيابة الإدارية شرطين أساسيين لسحب ملف التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021، وهما :

- إحضار وثيقة التعارف التي تم طبعها من على الموقع الإلكترونى الخاص بالنيابة "عدد 5 نسخ".

- إحضار جميع المستندات المطلوبة التي تم توضيحها على الموقع الإلكترونى.

ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة، أبرزها، ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد سنة عن 20 سنة، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة، واجتياز الاختبارات، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.