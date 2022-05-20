شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببروكسل يلتقى نواب بالبرلمان الأوروبى والبلجيكى من مختلف القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سفير مصر ببروكسل د. بدر عبد العاطى سلسلة من اللقاءات مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى والبرلمان البلجيكى من مختلف القوى السياسية.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن اللقاءات شملت كل من النائب أورماس باييت Urmas Paet نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ، والنائب جيل لوبروتون Gilles Lebreton من مجموعة الهوية والديمقراطية بالبرلمان الأوروبي ، والنائب بيتر فيتانوغ Petar Vitanov رئيس وفد مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، والنائب اندريه فلاهوت Andre Flahaut بمجلس النواب البلجيكي وزير الدفاع البلجيكي الأسبق.

واستعرض السفير عبد العاطي خلال الاجتماعات مع أعضاء البرلمان الأوروبي عملية التحديث الشاملة الجارية في البلاد والطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بعد الزيارة الرئاسية لبروكسل في فبراير الماضي.

كما ألقى السفير المصري الضوء على الدور الإقليمي البناء الذي تضطلع به مصر لتسوية النزاعات بالطرق السياسية وما تم إنجازه في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشار في الوقت نفسه إلى التداعيات السلبية للأزمة في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وركز السفير عبد العاطي خلال اللقاءات على المبادرة الرئاسية الأخيرة بالدعوة لإجراء حوار سياسي شامل يضم كافة القوى والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، فضلاً عن تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب وتقدير كبير من جانب النواب الأوروبيين.

ومن ناحية أخرى.. تناول الدكتور عبد العاطي مع النائب البلجيكي Andre Flahaut الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية البلجيكية في مختلف المجالات وبخاصة في المجال الاقتصادي والسياسي وذلك على خلفية زيارة السيد رئيس الجمهورية لبروكسل في فبراير الماضي، والدور الذي تقوم به الشركات البلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة في مصر في مجالات البنية التحتية، فضلاً عن قطاع الطاقة النظيفة.