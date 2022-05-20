شكرا لقرائتكم خبر عن ‎هل يتطلب تقديم مستند لإثبات ملكية الهاتف المحمول على البطاقات..التموين تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه مع عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول، ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى، ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.

وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.