منخفض جوي يحجب أشعة الشمس.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بكافة الأنحاء غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة غدا السبت.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، إن طقس غدا السبت يشهد انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، و أغلب الانحاء، بمعدل إلى 4 درجات، يبدأ اليوم على السواحل الشمالية الغربية (مطروح واسكندرية)، ويتقدم إلى باقي محافظات الجمهورية بدءا من الغد.

وأضافت غانم، أن الطقس يتأثر بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، على مدار يومي السبت والأحد، بسبب امتداد مرتفع العروض الوسطى على سطح الأرض، بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويحجب جزء كبير من أشعة الشمس تساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل الحرارة على القاهرة 27 درجة خلال فترات النهار، وتكون أجواء ربيعية معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة خلال فترات الليل مابين 17 إلى 18 درجة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة، مؤكدا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق والتهويل: "ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي تهويل".