"الجيزة" تحبط محاولات التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بـ 4 مراكز بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء ومراكز ومدن المحافظة بمتابعة ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والإزالة الفورية للتعديات التي يتم ضبطها، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعدم التهاون في فرض هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

جاءت تلك التكليفات في إطار تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي.

وفي هذا السياق، تابع محافظ الجيزة اليوم جهود مراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر وأبو النمرس وأطفيح وحي الطالبية في التصدي لعدد 27 حالة بناء مخالف وتعدي حيث قام مركز ومدينة العياط بإزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمساحة 17 ألف م٢ وشملت إزالة حالة تعد على أراض زراعية بعزبة فضل بطهما بمساحة 120 م، بالإضافة إلى إزالة تعد على أراضي أملاك دولة عبارة عن سملات وشدة خشبية تمت إزالتها بالكامل بزاوية أبو سويلم التابعة للوحدة المحلية بالقطورى بمساحة حوالي أربعة أفدنة ( 16800 متر تقريبا)، كما تم إزالة 8 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة ولاية الصرف بإجمالي مساحة 128م٢ وتضمنت 6 حالات بمنطقة العبسي وقرية بدسا في نطاق الوحدة المحلية ببرنشت بالإضافة إلى حالة بقرية بيدف بطهما.

وشملت جهود التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بأطفيح إزالة 4 حالات تعد بمساحة 625 م ٢ بقرى منشأة سليمان والحلف الشرقي.

وفي سياق متصل، تابع اللواء أحمد راشد جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة 3 حالات تعد على ترعة منشأة رضوان بمساحة 540 م٢ ناحيه المنصورية بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعد على ترعة ديل المنصورية بمساحة 358 م بقرية برقاش.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة مخالفات بناء بعقار بعزبة الفوكس عبارة عن سقف وعمدان بالدور الثاني فوق الأرضي وتم إزالة سقف الدور بالكامل في المهد بمساحة حوالي 65 م، بالإضافة إلى إزالة مخالفة بعقار اخر حيث تم إزالة سقف الدور بالكامل في المهد بمساحة 90 م، كما قام حي الطالبية بإزالة سقف لدور مخالف بالعقار 28 شارع حلمي عمران بالقطاع الجنوبي واخر بالقطاع الشمالي.

وأكد محافظ الجيزة أنه جار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.