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لمدة يوم.. غلق محطة مترو العتبة بالخط الثالث بسبب أعمال إنشائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أغلقت شركة "أر إيه تي بي" ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الثالث، صباح اليوم محطة مترو العتبة لمدة يوم واحد، نظراً لوجود أعمال إنشائية، على أن تكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط نفسه.

وقالت الشركة، في بيان، إنه نظرا لأعمال الاختبارات الخاصة بالمرحلة الجديدة للخط الثالث الأمر الذي يلزم غلق محطة العتبة بالخط الثالث فقط وذلك اليوم الجمعة، مع إعادة تشغيلها صباح غد السبت 21 مايو 2022 في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، لتصبح محطة باب الشعرية هي المحطة الانتهائية للخط الثالث في ذلك اليوم فقط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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