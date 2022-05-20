موضوع الخطبة "الزارع المُجد".. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد حسني بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد المرحوم محمد حسني مكرم، بقرية قراقص بمركز دمنهور بالبحيرة.

ويلقي الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني خطبة الجمعة حول "الزارع المجد"، ويتلو القرآن الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، واللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، 15 مسجدًا بالمحافظة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا وهي :

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد

1. المرحوم محمد حسني مكرم – قرية قراقص – مركز دمنهور

2. عزبة سليم جبارس بحري – مركز ايتاي البارود

3. عزبة أبو قابيل البحري أثريات فاضل – مركز ايتاي البارود

4. عزبة المتروك – كفر مساعد – مركز ايتاي البارود

5. الهداية – دست الأشراف – كوم حمادة

6. الأنوار المحمدية - البسلقون – كفر الدوار

7. الشهيد زلطة – أريمون – المحمودية

8. الرضا – بريم – كوم حمادة

9. الإخلاص – كنج عثمان- كفر الدوار

10. النور – قرية ويصا الكبيرة - دمنهور

11. أبو زينة – منشأة الخزان – مركز دمنهور

12. عبد الرحمن بيصار – النوبارية – مركز أبو المطامير

13. الغنايمة – مستناد – مركز شبرا خيت

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

14. الطاهر – ببيان – كوم حمادة

15. سيدي يوسف – قرية ديبي – مركز رشيد