تبدأ بـ 13 ألفا.. أسعار تذاكر الحج على الخطوط السعودية (جميع الدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج لهذا العام، استعدادا لبدء موسم التفويج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين.

وقالت شركة الخطوط الجوية السعودية في خطابها الموجه لشركات السياحة، أن أسعار تذاكر طيران الحج تبدأ من 13 ألف جنيه وحتى 32 ألف جنيه للدرجة الاقتصادية، ومن 16 ألف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للدرجة السياحية.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت تلقيص مدة إقامة الحجاج بالسعودية أثناء عمل مناسك الحج بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

واكدت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت خطاباً من امين عام مجلس الوزراء متضمنا خطابا من رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، يفيد بتقليص فترة أقامة الحجاج بالمملكة العربية السعودية لتكون من 15 إلى 20 يوما فقط على أقصي تقدير، وذلك لمنع زيادة فترة اختلاط الحجاج المصريين بالجنسيات الاخري .

وقررت وزارة السياحة والآثار مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية حتى يوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري بدلاً من يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري، وذلك حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ/ 2022م.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن استحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الالكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه.