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لخريجي حقوق 2021.. مسابقة للتعيين في وظيفة "معاون نيابة إدارية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

شروط التقديم:

- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 6 يونيو 2022 تاريخ آخر يوم التسجيل.

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

- أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص اللازم إجراؤها لشغل الوظيفة.

تسجل طلبات التعيين عبر الموقع الإلكتروني/ www.ap.gov.eg في خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني من 12 يونيو وحتى 4 يوليو 2022، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن مواعيد كل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة.

شروط سحب ملف التقديم:

- إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني 5 نسخ

- إحضار المستندات المبينة على الموقع الإلكتروني للنياية الإدارية.

ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الإرشادات حتى يتم التسجيل بشكل صحيح.

الموقع الرسمي للنيابة الإدارية المصرية | مركز معلومات النيابة الادارية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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