انتشار رجال الأمن لتأمين ماراثون القاهرة بمشاركة وزير الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حرص رجال الأمن على تأمين ماراثون القاهرة 2022، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية في هيليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة بمشاركة أكثر من 5 آلاف متسابق من جميع الأعمار وعدد من ذوي الهمم وامتد المارثون بطول 21 كم بداية من حديقة الميريلاند.

وانتشرت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين الماراثون الذي حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وحرصت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية على الخروج بالماراثون بمشهد متحضر، والذي يتزامن مع احتفال حي مصر الجديدة بمرور 117 عام على إنشائه.