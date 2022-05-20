ضبط 3 أطنان زيت طعام مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدير المسؤول عن محل لبيع السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة لحيازته كميات كبيرة من زيت الطعام.
وبلغت المضبوطات 3 أطنان جميعها بدون مستندات "مجهولة المصدر".
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية لاسيما جرائم الغش التجاري ومراقبة أسواق التصنيع والتداول.