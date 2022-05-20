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ضبط هارب من أحكام بـ 119 سنة سجن في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على هارب من أحكام قضائية بـ 119 سنة سجن وبغرامات مالية 177 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق نجحت عقب تقنين الإجراءات من ضبط مدير إحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب التنفيذ عليه في 72 حكم حبس، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 119 سنة و3 أشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت 177 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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