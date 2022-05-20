بينها تنفيذ 51 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 76 قطعة سلاح ناري بحوزة 65 متهم، وتنفيذ 51755 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 118 قضية مخدرات، وضبط 16 متهما هاربا، وضبط 10 متهمين في أعمال بلطجة، وضبط 254 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20806 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.