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بمشاركة رجال الشرطة.. حملة تبرع بالدم في المنوفية والشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت مديريتي أمن المنوفية، والشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملتين للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديريتين، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس .

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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