ضم 22 دولة أفريقية.. أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت أكاديمية الشرطة، وفد من الإعلاميين الأفارقة ضم 22 دولة أفريقية، بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.. ويرافقهم السفير أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

واستقبل الوفد الزائر اللواء مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة وعدداً من قيادات الأكاديمية، ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، وحرص على تدعيم أطر التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة، كما قدم خلال الزيارة الدروع التذكارية للوفد الزائر.

وشاهد الوفد خلال تفقده لمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، فيلماً تسجيلياً يوضح أنشطة أكاديمية الشرطة وكياناتها المختلفة "باللغة الإنجليزية" ، كما نلتقوا بالكوادر الأمنية الأفريقية المتدربة بمركز بحوث الشرطة وإطلعوا على البرامج التدريبية المتطورة ، التب تطبقها مراكز التدريب الأمني الدولي بمركز بحوث الشرطة للكوادر الأمنية الأفريقية في شتى مجالات العمل الأمنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

أعقب ذلك تنظيم جولة تفقدية داخل الأكاديمية للوفد الزائر للتعرف على كياناتها ومنشآتها التعليمية والتدريبية للوقوف على أحدث البرامج التي تطبقها أكاديمية الشرطة في مجالات التدريب العملي لتأهيل وإعداد ضابط شرطة عصري، قادر على مواجهة أنماط الجريمة بصورها المختلفة.

وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد الزائر عن خالص شكره وتقديره لوزارة الداخلية المصرية ممثلة في أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال مٌشيدون بدور الأكاديمية في المساهمة فى تنمية قدرات الكوادر الأمنية الأفريقية.