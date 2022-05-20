شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بـ"أكسفورد": الأطفال ناقلون جيدون لكورونا.. ويجب تقليل انتشاره شتاء بالتطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد سالمان عضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا بجامعة أكسفورد، إن العالم شهد تخوفا كبيرا في بداية جائحة كورونا بخصوص استخدام اللقاحات على الأطفال، لكنها أثبتت أمانا وفاعلية على الأطفال والفئات الأخرى، حتى أصحاب الأمراض، موضحًا أن المعلومات حول الفيروس تشير إلى أن شراسته أصبحت أقل.

وأضاف سالمان، في مداخلة عبر تطبيق زووم برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الخميس، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "يجب أن نتعامل مع لقاحات كورونا مثل أي لقاح آخر، لا تخوف من أعراض جانبية غير مفهومة أو دراسات غير كافية، وبالنسبة إلى الأطفال، فإن الإصابة لديهم تكون خفيفة إلى متوسطة، ولكن بعض الفئات قد تعاني من أمراض مناعية تجعل الإصابة خطيرة او حرجة".

وتابع عضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا بجامعة أكسفورد، أنّ انتقال العدوى بين أطفال المدارس سهل جدا نتيجة لمشاركتهم في الألعاب والعلاقات الاجتماعية بينهم، حتى أنهم قد ينقلون العدوى إلى كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

وأشار الدكتور أحمد سالمان عضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا بجامعة أكسفورد، إلى أن فيروس كورونا أصبح -تقريبا- من الفيروسات المستوطنة والتي ستستمر ويجب التعامل معها، ومن ثمّ يجب ان يكون هناك نوع من الجاهزية لتقليل فرصة انتشار كورونا في الشتاء عن طريق تطعيم الفئات الأكثر عُرضة والأطفال لأنهم ناقلين جيدين للمرض.