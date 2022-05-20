شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 18، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.