يستفاد منها ملايين العمال.. 11 مكتسبًا جديدًا في قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مكتسبات العمال في مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء من حيث اللغة أو الصياغة.

وأكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا التشريع المهم يمس الملايين من عمال مصر.

واستعرض عيش في تصريحات صحفية، بعض المكتسبات التي يحصل عليها العمال على النحو التالي:

1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.

3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي.

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يومًا في العام قابلة للزيادة.

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.

11- حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر، ولا يشترط أن تكون الدراسة في نفس تخصص المنشأة التي يعمل بها.

وأشار عيش، إلى أن هذه التعديلات التي جرت، تحقق المزيد من المكتسبات الحقيقية للعمال، وترسخ مبدأ العدالة في علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج.