طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: انخفاض جديد في الحرارة بكافة الأنحاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٣٢ درجة مئوية، والسواحل الشمالية و٢٤ درجة مئوية، وشمال الصعيد ٣٥ درجة مئوية جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وتابعت:"نحن على موعد مع انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء من الغد ٢١ مايو وتستمر إلى الأحد ٢٢ مايو لتسود أجواء ربيعية معتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد".