ماذا قال معهد الفلك عن ظهور باب في المريخ شبيه بمقابر الفراعنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رد الدكتور ياسر عبدالهادي أستاذ علوم الفلك بمعهد بحوث الشمس، والمتحدث الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية، على الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور باب في كوكب المريخ بثت صورته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" شبيه بمداخل المقابر الفرعونية.

وقال عبدالهادي في تصريح لمصراوي: "حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن حقيقة الأمر المثار حاليًا عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن هناك تكوينات صخرية في كوكب المريخ مماثلة، ظهرت خلال السنوات الماضية، كانت صورتها البعثات الاستكشافية مثل كيريوسيتي وغيرها، لكن اكتشف أنها تكوينات صخرية طبيعية.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" نشرت على موقعها صورة غامضة أثارت الشكوك حول احتمالية وجود حياة على سطح المريخ وشغلت العالم بالتكهنات، إذ التقطت مركبة "كيريوسيتي" الجوالة في عام 2012 صورة محيرة على سطح المريخ ظهر فيها ما يشبه مدخل مغارة أو بوابة كهف في تلة صخرية على المريخ.

وشبه الخبراء البوابة بمداخل قبور الفراعنة في مصر "بوادي الملوك" بمدينة الأقصر، إذ أثارت الصورة الجدل كونها قد تعني وجود حياة على سطح الكوكب الأحمر.

وانتشر هذا الفيديو عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن وجود حياة على المريخ

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