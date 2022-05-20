السبت.. ملتقى توظيفي للسيدات بالجريك كامپس- تفاصيل ورواتب مجزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، تنظيم ملتقى "شغلني" الثاني لتوظيف السيدات، يوم السبت المقبل 21 مايو الجاري بالجريك كامپس بميدان التحرير.

وكتب ساويرس تغريدة على "تويتر": "ماتنسوش ملتقى شغلني الثاني لتوظيف السيدات هيبدأ يوم السبت 21 مايو في مبنى الجريك كامپس بالتحرير من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء.. الملتقى هيوفر فرص عمل مميزة مجانًا.. منتظرينكم".

من جانبه، كشف عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني" تفاصيل الملتقى، موضحا أن الملتقى ينطلق في تمام الساعة الـ 9 صباحا وحتى الخامسة مساء السبت المقبل بمبنى الجريك كامبس بالتحرير، وهو مخصص للسيدات فقط.

وأكد خليفة في تصريح لمصراوي، أن عدد الشركات المشاركة في الملتقى حوالي 12 شركة خاصة، وتعرض نحو 1500 وظيفة برواتب مجزية تتخطى الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 2700 جنيه.

وأشار الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني"، إلى أن الوظائف التي سيتم إتاحتها في الملتقى تتمثل في: شئون إدارية وسوشيال ميديا وتسويق وخدمة عملاء، ومبيعات، ومخازن وتعليم ومبيعات وتسويق وسياحة وفنادق ومحاسبة وعمال وأمن، وكاشير، وغيرها من فرص العمل الأخرى.

وأوضح أن ملتقى شغلني التوظيفي للسيدات يعتبر فرصة للمرأة المصرية لتسهيل وصولها للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما يساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر".

جدير بالذكر، أن أول ملتقى توظيف للسيدات، عبر منصة "شغلني"، أقيم في شهر نوفمبر 2021، وقدم الملتقى عددًا من الوظائف للسيدات من خلال الشركات الموثوق بها والتي شاركت في الملتقى.