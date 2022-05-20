متى تختفي رسالة تحديث بطاقة التموين من بون صرف الخبز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أفادت وزارة التموين، بأن رسالة التحذير التي تصل للمواطنين عبر بون صرف الخبز والخاصة بضرورة تسجيل رقم هاتف باسم صاحب البطاقة، سيتم إلغائها على بون صرف الخبز خلال 48 ساعة من تقديم طلب التسجيل.

وتستمر وزارة التموين في إتاحة خدمة تسجيل رقم تليفون المحمول على بطاقات التموين إلكترونيًا بالمجان عبر موقع "دعم مصر"، لمن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، أما غير ذلك فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقًا.

وأتاح موقع دعم مصر، خدمة تحديث بطاقات التموين، بإضافة رقم الهاتف، وفقًا لما أعلنته الوزارة قبل أيام تجنبًا لإيقاف خدمات صرف السلع والخبز.

ويمكن لكل مواطن له بطاقة تموين، وظهر على بون العيش، رسالة بضرورة تحديث بطاقته بإضافة رقم هاتف مسجل باسمه في شركة الاتصالات، الدخول لموقع دعم مصر، واختيار خدمة تسجيل المحمول، وإدخال رقم البطاقة المكون من 12 رقما، ثم إجراء عملية البحث، وستظهر رسالة من خيارين، إما استكمال إجراءات الإضافة أو أن البطاقة محدثة ولا تحتاج لرقم هاتف.

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