شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا و4 صيانة وترميما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 مسجدًا، من بينها منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 1075 مسجدًا، منها 911 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 164 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. محمد حسنى مكرم – قرية قراقص – مركز دمنهور

2. عزبة سليم جبارس بحرى – مركز ايتاى البارود

3. عزبة أبو قابيل البحرى أثريات فاضل – مركز ايتاى البارود

4. عزبة المتروك – كفر مساعد – مركز ايتاى البارود

5. الهداية – دست الأشراف – كوم حمادة

6. الأنوار المحمدية - البسلقون – كفر الدوار

7. الشهيد زلطة – أريمون – المحمودية

8. الرضا – بريم – كوم حمادة

9. الإخلاص – كنج عثمان- كفر الدوار

10. النور – قرية ويصا الكبيرة - دمنهور

11. أبو زينة – منشأة الخزان – مركز دمنهور

12. عبد الرحمن بيصار – النوبارية – مركز أبو المطامير

13. الغنايمة – مستناد – مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف أسوان

14. الزهراء – العدوة - اقليت

مديرية أوقاف الجيزة

15. الرضوان – غرب سوميد- أكتوبر

16. مرزوقة محمد ضيف الله – المرحلة الأولى ابنى بيتك - أكتوبر

17. زيد بن حارثة – منديشة – الواحات

مديرية أوقاف بنى سويف

18. الحمد – انفسط - الواسطى

19. الرحمة – الجرابعة – الحمام - ناصر

مديرية أوقاف الغربية

20. عمر بن عبد العزيز – مساكن الراهبين - سمنود

مديرية أوقاف المنوفية

21. حسين عاصم – بخاتى – شبين الكوم

مديرية أوقاف الإسماعيلية

22. الرحمة – الخشاينة - الإسماعيلية

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف السويس

1. الهدى – الأمل – حى فيصل

مديرية أوقاف أسوان

2. الشيخ بيومى – بجوار معهد الفتيات - إدفو أول

مديرية أوقاف البحيرة

3. الطاهر – ببيان – كوم حمادة

4. سيدى يوسف – قرية ديبى – مركز رشيد