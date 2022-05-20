شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للطرق الصوفية يجرى انتخابات المجلس 5 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى، عقد انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، يوم الأحد الموافق الخامس من يونيو القادم 2022، بمقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة وذلك وفقاً لنص القانون 118 لسنة 1976.

وأخطرت محافظة القاهرة المشيخة العامة بتحديد موعد الانتخابات، وأكد رئيس المجلس الأعلى الدكتور القصبى، أن المجلس هيئة لها شخصية معنوية مستقلة وأغراضها دينية وروحية وثقافية ووطنية، وتلتزم فى كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم وتعتبر أموال المجلس أموال عامة ومقرها محافظة القاهرة.

وأوضح القصبى أن المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيسا و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر، وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف، وممثل الداخلية يختاره ممثل الداخلية، وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة، وممثل وزارة الحكم المحلى يختاره وزير التنمية المحلية، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

ولا يعتبر المرشح منتخبا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلا بحصوله على غالبية أصوات الحاضرين حيث تقدم للانتخابات 18 مرشحا، ويجرى الانتخاب على 10 أعضاء مجلس أعلى للطرق حيث يبلغ عدد مشايخ الطرق 72 شيخ طريقة.