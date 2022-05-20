شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر نماذج محاضر الغش فى الامتحانات: سنعاقب المسؤولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متابعة الامتحانات التي تجرى على مستوى الجمهورية باستمرار، ورصد حالات الغش بكافة أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، مشددًا على علم الوزارة بالحالات التي وقعت، ومتوعدًا المسؤولين عن هذه الوقائع بالعقاب.

وقال شوقي عبر صفحته الشخصية عبر منصة التواصل الاجتماعي – فيسبوك: "تتابع الوزارة حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية أو الإلكترونية ونعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا وكذلك سوف يتم معاقبة المسؤولين في هذه اللجان والذين أخفقوا في عملهم او ساعدوا على هذا".

ونشر وزير التعليم، نماذج لمحاضر حالات الغش التي وقعت بمحافظتي القاهرة والمنيا.

وتابع، أرفق لحضراتكم نماذج لما أقول، ولدينا المئات من هذه التقارير في اللجان وكذلك تقارير رواد تليجرام، ونحن ما نزال نعتقد ونتمنى ان هؤلاء قله قليلة من الطلاب والإداريين ولكنهم يهدرون قيمة عمل المجتهدين ويتسببون في ضرر كبير لمصداقية التعليم المصري ولذلك وجب تطبيق القانون عليهم.