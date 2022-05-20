شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تنخفض لـ27 درجة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 20 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة.
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة.
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 22 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة.
شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 23 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة.
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة.
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة.
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة.
شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة.