شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تنخفض لـ27 درجة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائلا للحرارة على السواحل للشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 20 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 22 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 23 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة.