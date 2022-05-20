شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تميز منطقة شمال البحر الأحمر فى إنتاج الكهرباء من الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم منطقة خليج السويس وشمال محافظة البحر الأحمر بشكل عام أكبر محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح حيث تضم محطة جبل الزيت، كذلك محطة الزعفرانة وذلك يرجع لأسباب معينة تعرق عليها في المعلومات الآتية:

تعتبر منطقة خليج السويس وشمال البحر الأحمر من أفضل مكان على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح و ذلك يرجع بسبب موقع جبال الحجاز بالسعودية فى المقابل مع جبال سيناء وسلسلة جبال البحر الأحمر، مما يقومون بعمل نفق فى تلك المنطقة ليعمل على زيادة سرعة الرياح خصوصا عند زيادة درجة الحرارة.

كما إن سرعة الرياح المناسبة لإنتاج الطاقة 6.5 متر فى الثانية، وأن الزعفرانة كانت 9.5 متر فى ثانية وانخفضت إلى 7.5 متر بسبب إنشاءات المبانى على ساحل البحر، بينما سرعة الرياح بجبل الزيت تبلغ 10 أمتار فى الثانية، وهذا المعدل الثابت على مدار اليوم.

وتضم منطقة شمال البحر الأحمر وخاصة منطقة جبل الزيت محطة رياح جبل الزيت، وهي من أكبر محطات العالم فى توليد الكهرباء، من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها 300 توربينة، و أن القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت تبلغ 580 ميجا وات، وتضم المحطة 580 مشروع، يضم الأول 120 توربينة، بقدرة 240 ميجا وات تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منها، كما يضم المشروع الثانى 110 توربينة بقدرة 220 ميجا وات، وربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميجا وات.

كذلك تقع شمال البحر الأحمر محطة الزعفرانة لإنتاج الطاقة من الرياح، والتي تبلغ مساحتها 120 كيلو متر مربع تم إنشاؤها على 8 مراحل بداية من عام 2000 ، تنتج 554 ميجا وات، وتعد ثانى أكبر محطة فى شرق إفريقيا بعد محطة جبل الزيت التى تنتج 580 ميجا وات والتى افتتحها الرئيس السيسى .