شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل بالثانوى الأزهرى يؤدون غداً امتحانات النحو والتوحيد والإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب النقل الثانوى الأزهرى، غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحانهم فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والإنشاء، ويؤدى وطلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادتى النحو والتوحيد.

أما طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى يؤدون امتحانهم فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والإنشاء، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم فى مادتى النحو والتوحيد.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأربعاء 25 مايو وتنتهى الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهى الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهى الثلاثاء 31 مايو 2022.

كما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهى الأربعاء 25 مايو 2022، وبالنسبة لامتحانات القراءات، فبدأ السبت 14 مايو، وتنتهى الاثنين 23 مايو 2022.