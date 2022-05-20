شكرا لقرائتكم خبر عن "الزارع المُجد" موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الزارع المُجد" هو موضوع خطبة الجمعة فى المساجد اليوم، والذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مؤكدة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود عشر دقائق.

كما تطلق الوزارة قافلة دعوية بنفس عنوان موضوع الخطبة، بالتعاون مع الأزهر الشريف وذلك إلى مدينة الأمل الجديدة (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة، وتضم عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق خطب جمع شهر شوال 1443هـ، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديد موضوعات خطب الجمعة شهريا ونشر نصها عبر موقعها الإلكتروني وإتاحتها للأئمة للالتزام بها نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

وفيما يلى عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر شوال:

1. الجمعة الأولى - 6/5/2022م - التاجر الأمين

2. الجمعة الثانية - 13/5/2022م - الصانع المتقن

3. الجمعة الثالثة - 20/5/2022م - الزارع المُجد

4. الجمعة الرابعة - 27/5/2022م - المستثمر الوطنى.

وأكد وزير الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتى متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادى فى حياتنا وبخاصة فى هذه المرحلة، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر فى النهوض معًا بوطننا فى مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا.