شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الربيع العربى منذ عشر سنوات "مطلعش ربيع ولا عربي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن التحديات التى تواجه الكنيسة متنوعة من أهمها التحديات الاقتصادية والأزمة الأوكرانية وتأثيرها على إنتاج الحبوب فى العالم لكن هناك أيضا تحديات أخلاقية وغزو ضد المبادئ والتقاليد التى عاشت فيها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن المسيحية لها جذور بمنطقة الشرق الأوسط فالسيد المسيح ولد بها فمن أهم التحديات أيضا تحديات الهجرة التى تتمثل فى تناقص عدد المسيحين تحت ظروف كثيرة منها الصراعات بالشرق الأوسط أو إرهاب أو عنف وخلافه.

ووصف قداسته خلال لقاء تليفزيونى له بثته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، مشكلة الربيع العربى التى كانت منذ عشر سنوات قائلا: " مطلعش ربيع ولا عربى وأثر على نواحي كثيرة ومازالت دول تعانى منه حتى اليوم".

وأوضح قداسة البابا أن التكنولوجيا بها جانب إيجابى أعتمدنا عليه مؤخرا فى أزمة فيروس كورونا لكن الجانب السلبى ما تنشر الميديا بصفة عامة سببت نوع من الإدمان والانحطاط الأخلاقي والممارسات غير الطاهرة