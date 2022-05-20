شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: باباوات كنائس الشرق الأوسط سألونى "ليه كل حاجة عندكم حلوة فى مصر ؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن المجلس الإقليمى لكنائس الشرق الأوسط لديه عامين ويحتفل باليوبيل الذهبى ويعقد جمعية عامة كل أربع سنوات وجمعيته العامة الحالية هى الجمعية الثانية عشر معظمها ما بين قبرص ولبنان.

وأضاف قداسته خلال لقاء تليفزيونى له بثته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية أن الجمعية الحالية لمجلس كنائس الشرق الأوسط هى جمعية الرسل ولأول مرة تتم فى مصر لأن مصر تمثل الثقل المسيحى الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه من الغريب عدم انعقاد الجمعية فى مصر من قبل، قائلا: "أنا شخصيا معرفش إيه السبب فى المرات اللى فاتت لكن الحمد لله إنها بقت موجودة هنا وأستضفناها فى مركز لوجوس بالمقر الباباوى هذا العام".

وأوضح قداسة البابا أن الباباوات المشاركين بالجمعية العامة للمجلس نصفهم أول مرة يزور مصر، قائلا: "سألونى كتير ليه كل حاجة عندكم حلوة فقولت تقصد الأكل قال لا أقصد الأكل والبشر"، موضحا أنه رد عليهم بأن هذا المكان به صلوات من القرن الرابع الميلادى يوميا.